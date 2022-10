Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Fahrräder gestohlen

Geeste (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch zwischen 18.30 und 20.30 Uhr zwei verschlossenen Pedelecs der Marke "Prophete". Die Fahrräder waren zur Tatzeit bei einem Restaurant an der Biener Straße am Geester Speicherbecken abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

