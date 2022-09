Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Moorrege - Altmetalldiebe gestellt

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 03.09.2022, haben Polizeistreifen drei Tatverdächtige nach einem versuchten Diebstahl von Altmetall in der Pinneberger Chaussee in Moorrege dank eines Zeugenhinweises noch am Tatort gestellt.

Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete um 13:16 Uhr drei Männer, die auf dem Gelände eines Handwerksbetriebs Altmetall aus einem Container in einen Transporter luden und verständigte die Polizei.

Die Kooperative Leitstelle entsandte daraufhin mehrere Streife zum Tatort.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestiegen die drei Männer ihren Transporter, woraufhin der Streifenwagen ihm den Weg versperrte.

Die Männer im Alter von 14, 19 und 31 Jahren behaupteten zunächst, die Erlaubnis zu haben, den Metallschrott aus dem Container holen zu dürfen.

Nach Rücksprache mit den Firmeninhabern war von diesen keine Erlaubnis erteilt worden.

Auf der Ladefläche des Sprinters stellten die Beamten ungefähr 150 Kilogramm Altmetall fest, dass die Tatverdächtigen zurück in den Container räumen mussten.

Die Polizisten ordneten die erkennungsdienstliche Behandlung der Beschuldigten an und nahmen sie mit zum Polizeirevier nach Pinneberg.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe ordnete das Amtsgericht Itzehoe eine Sicherheitsleistung über jeweils 175 Euro für die beiden volljährigen Tatverdächtigen an.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die drei Männer.

Ihnen droht eine Strafverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell