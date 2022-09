Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bilsen - Einbruch in Restpostenmarkt und versuchter Aufbruch eines Geldautomaten - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (05.09.2022) ist es in der Straße "Beim Denkmal" in Bilsen zu einer versuchten Tat des besonders schweren Falls des Diebstahls gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich Unbekannte um 00:12 Uhr Zutritt zu den Räumen eines Restpostenmarktes. Hier versuchten sie gewaltsam einen Geldautomaten zu öffnen, lösten hierbei vermutlich den Alarm aus und entfernten sich unbemerkt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

