POL-EL: Wietmarschen - Zaun beschädigt

Papenburg (ots) - In der Nacht zu Mittwoch sind unbekannte Täter in mehrere Objekte an der Friederikenstraße in Papenburg eingebrochen. In einer Bäckerei verschafften sie sich gewaltsam Zugang durch die Vordertür und entwendeten eine Kaffeekasse. Außerdem brachen die Täter in einen dortigen Lebensmittelmarkt ein und entwendeten eine Kasse. In den Heizungsraum ...

mehr