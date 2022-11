Bad Segeberg (ots) - Beamtinnen und Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn haben am Montagnachmittag, den 14.11.2022, eine Verkehrskontrolle an der Kreuzung Reichenstraße/Hamburger Straße/Steindamm in Fahrtrichtung A 23 durchgeführt. Innerhalb von 75 Minuten stellten die Einsatzkräfte drei Verstöße gegen die Anschnallpflicht durch Erwachsene und drei unzulässige Smartphonenutzungen am Steuer fest. ...

mehr