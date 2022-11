POL-SE: Elmshorn - Verkehrskontrolle im Stadtgebiet

Bad Segeberg (ots) - Einsatzkräfte des Polizeireviers Pinneberg haben am gestrigen Dienstagvormittag, den 15.11.2022, eine Verkehrskontrolle in der Rellinger Straße in Pinneberg durchgeführt. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überprüfung der Anschnallpflicht und Ablenkung am Steuer. Innerhalb einer Stunde stellten die Beamtinnen und Beamten zehn ...

mehr