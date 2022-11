POL-SE: Pinneberg - Verkehrskontrolle in Rellinger Straße

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf den gestrigen Montag (14.11.2022) wurde in der Pinneberger Rethwiese ein am Fahrbahnrand geparkter VW Touareg im Bereich der hinteren linken Tür angefahren. Der beschädigte Pkw parkte in Höhe der Hausnummer 17. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde silberfarbener Fremdlack gesichert. Die Unfallermittler des Polizeireviers Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise zum ...

mehr