Bad Segeberg (ots) - Am Samstag ist es im "Weg am Sportplatz" und "Am Forstteich" in Norderstedt zu Einbrüchen in Reihenhäuser gekommen. In der Straße "Am Forstteich" drangen Unbekannte zwischen 08:00 und 17:40 Uhr gewaltsam in ein Reihenhaus ein und durchsuchten die Räume. Zwischen 15:35 und 19:36 Uhr kam es auch im "Weg am Sportplatz" zum Einbruch. In beiden Fällen ließ sich im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch ...

mehr