POL-SE: Norderstedt - Einbrüche in Reihenhäuser

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag ist es im "Weg am Sportplatz" und "Am Forstteich" in Norderstedt zu Einbrüchen in Reihenhäuser gekommen.

In der Straße "Am Forstteich" drangen Unbekannte zwischen 08:00 und 17:40 Uhr gewaltsam in ein Reihenhaus ein und durchsuchten die Räume.

Zwischen 15:35 und 19:36 Uhr kam es auch im "Weg am Sportplatz" zum Einbruch.

In beiden Fällen ließ sich im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch kein Stehlgut feststellen.

Im ersten Fall hatten Nachbarn zwischen 17:30 und 18:00 Uhr, im zweiten gegen 18:00 und 18:45 Uhr Geräusche aus den betroffenen Wohnhäuser gehört, die vermutlich durch den/die Täter verursacht worden sein dürften.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte bzw. der näheren Umgebung unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

