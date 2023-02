Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: E-Bike gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen Samstag 21:20 Uhr und Sonntag 16:15 Uhr ein E-Bike der Marke Bulls vom Typ "Copperhead EVO 2". Das graufarbene E-Bike hatte der Besitzer mit einem Schloss am Fahrradabstellplatz neben der Fernbus-Haltestelle in der Stammheimer Straße abgeschlossen abgestellt. Der Wert des Fahrrads beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07154 1313-0 oder per E-Mail unter KORNWESTHEIM.PREV@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Kornwestheim zu wenden.

