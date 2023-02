Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Freitag 00:40 Uhr und Sonntag 09:38 Uhr einen im Bereich der Wendeplatte an der Egerländer Straße in Leonberg-Ramtel abgestellten Seat. Mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand wurden der Radlauf und die Vordertüre der Fahrerseite zerkratzt. Am Seat entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg telefonisch unter 07152 605-0 oder per E-Mail unter LEONBERG.PREV@polizei.bwl.de zu melden.

