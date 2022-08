POL-NOM: E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt

Einbeck (ots) - Einbeck / Salzderhelden (rod) Am Dienstag, den 23.08.2022, kontrollierte eine Polizeistreife gegen 14:25 Uhr den Fahrer eines E-Scooters am Stauwerk in Salzderhelden. Während der Kontrolle stellten die Beamten dann bei dem 54-jährigen Einbecker körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ...

mehr