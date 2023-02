Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Ohne Führerschein, dafür mit Waffen und Betäubungsmittel unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 20:20 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Stuttgarter Straße in Asperg auf einen Motorroller aufmerksam, der mir zwei Personen besetzt war und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Anstatt den Anhaltezeichen der Polizeibeamten Folge zu leisten, gab der Rollerfahrer Gas und versuchte durch ein Wohngebiet zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte das Fahrzeug schlussendlich in der Schulstraße kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer, der zunächst falsche Personalien angegeben hatte, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem führte er eine Softair Pistole mit sich. Weiterhin konnten bei dem 16-jährigen Sozius geringe Mengen Betäubungsmittel und ein Messer aufgefunden werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Jugendlichen an die gesetzlichen Vertreter überstellt. Sie haben beide mit Strafanzeigen, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz zu rechnen.

