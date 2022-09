Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: in Schule eingebrochen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 09.09.2022, auf Samstag, 10.09.2022, brachen Unbekannte eine Balkontür auf, um in der Wintersbuckstraße in ein Schulgebäude zu gelangen. Im Gebäude wurden mehrere Räume durchsucht. Auch wurde die Tür des Rektorates gewaltsam mit einer Schaufel aufgebrochen. Ob aus der Schule etwas gestohlen wurde ist hier noch nicht bekannt. Ebenfalls ist auch die Höhe des Sachschadens noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell