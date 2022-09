POL-FR: Lörrach: Sturz eines Motorradfahrers - Polizei sucht Teslafahrer als Zeugen

Freiburg (ots) - Der Feuerwehr wurde am Freitag, 09.09.2022, gegen 21.15 Uhr, ein brennender Benzinkanister auf der Köchlinstraße mitgeteilt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und reinigte im Anschluss die Fahrbahn. Hier ist nicht bekannt, wer den 5-Liter Benzinkanister in Brand setzte. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

