Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: Falschfahrer durch Unfall gestoppt

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.35 Uhr, alarmierten mehrere Verkehrsteilnehmende die Polizei, da ihnen zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Ost und Böblingen-Sindelfingen ein Falschfahrer begegnet war. Ein Toyota-Fahrer war auf der Richtungsfahrbahn nach Singen in die entgegengesetzte Richtung, also nach Stuttgart, unterwegs. Nach einer Strecke von rund zwei Kilometern verunfallte der 23 Jahre alte Fahrer alleinbeteiligt in einem Baustellenbereich. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme vor Ort, während der die Autobahn gesperrt werden musste, bemerkten die Einsatzkräfte der Polizei Alkoholgeruch bei dem jungen Fahrer. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, so dass sich der 23-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Toyota, der nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht insbesondere Verkehrsteilnehmende, die durch den Falschfahrer gefährdet oder gar geschädigt wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell