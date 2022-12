Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am 03.12.2022 gegen 11:25 Uhr versuchte die Fahrerin einens PKW Renault an einem, in der Bahnhofstraße in Dingelstädt geparkrten Postfahrzeug vorbei zu fahren. Dabei kam es zu einer Berührung der beiden Fahreuge. Der entstandene Schaden wird mit ca. 700,-EUR angegeben. Personen wurden nicht verletzt.

Am Samstag dem 03.12.2022 gegen 09:20 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Audi die Hahnstraße in Leinefelde in Richtung Gaußstraße. Als der Fahrzeugführer , nach seinen Angaben einem entgegenkommenden Fahrueg ausweichen will bricht das Heck, des noch mit Sommerbereifung ausgerüsteten PKW auf schneeglater Fahrbahn aus. Der Audi rutscht quer auf der Fahrbahn und prallt gegen einen geparkten PKW VW Passat. Dieser wird durch den Aufprall weiter gegen einen, ebenfalls geparkten PKW VW Golf geschoben. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Der Schaden wird mit etwa 17000,- EUR angegeben.

Am 03.12.2022 gegen 15:30 Uhr kontrolierten Polizeibeamte der PI Eichsfeld im Brückenweg in Heiligenstadt den Fahrer eines roten PKW VW Polo. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer sein Fahrzeug unter Einfluß von Betäubungsmitteln führte. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv. Daher wurde dem Fahrer in Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

