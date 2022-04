POL-HG: Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Schmitten-Niederreifenberg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Versuchter Einbruch in Supermarkt, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Gunzostraße, Nacht zum 21.04.2022 (pa)In Bad Homburg Gonzenheim verursachten erfolglose Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag einen Schaden von rund 500 Euro an einem Supermarktgebäude. Wie am ...

mehr