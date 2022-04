PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wohnungsbrand in Steinbach

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Steinbach, Hessenring,

20.04.2022, gg. 05.10 Uhr

(pa)Am Montagmorgen kam es im Steinbacher Hessenring zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 05.10 Uhr wurde ein Feuer im 3. Obergeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses gemeldet. Der Feuerwehr gelang es, einen 32-jährigen Bewohner der betroffenen Wohnung aus den Räumlichkeiten zu bergen. Die weiteren Bewohner des Hauses - darunter auch der ebenfalls in der Wohnung wohnhafte 61-jährige Vater des 32-Jährigen hatten das Haus eigenständig verlassen können. Der lebensgefährlich verletzte 32-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und von dort in eine Fachklinik geflogen. Sein Vater, der schwere Verletzungen davongetragen hatte, wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Neben der betroffenen Wohnung wurde auch der Dachstuhl des Hauses durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 250.000 Euro. Die weiteren im Haus befindlichen Wohnungen sind nach aktuellem Stand weiterhin bewohnbar. Zur Brandursache liegen bislang noch keine näheren Erkenntnisse vor. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

