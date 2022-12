Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Graben gerutscht und verletzt

Nordhausen (ots)

Am gestrigen Abend gegen 18:15 Uhr kam es zwischen Rehungen und Sollstedt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Unfallverursacher befuhr die L2049 aus Sollstedt kommend in Richtung Rehungen. Beim Befahren einer Linkskurve kam der PKW Ford auf Grund von Glätte von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer und dessen Beifahrerin leicht verletzt und ins Südharz-Klinikum verbracht. Zur Bergung des verunfallten PKW kam ein Abschleppdienst zum Einsatz. 2500 Euro Sachschaden entand an dem PKW. Ein Femdschaden ist nicht eingetreten.

