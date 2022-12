Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut Hallesche Straße

Taschenberg

Nordhausen (ots)

Um 06:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Hallesche Straße / Taschenberg ein Unfall mit Personenschaden und höheren Sachschaden. Die Unfallverursacherin wollte von der Halleschen Straße nach links in den Taschenberg abbiegen und übersah den im Gegenverkehr befindlichen Unfallgeschädiigten. Die Unfallverursascherin verletzte sich dabei leicht, konnte aber nach vor Ort durchgeführter Behandlung wieder entlassen werden. An beiden Fahrezuegen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 15000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst geborgen.

