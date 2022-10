POL-OS: Belm - Leichtverletzter Radfahrer nach Unfall mit Traktor

Osnabrück (ots) - Am Mittwochnachmittag(14:30 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in mehreren Gartenlauben in einem Kleingartenverein an der "Kahlen Breite" in Osnabrück. In den Gartenlauben suchten die Täter nach Werkzeug und flohen anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. An den fünf Gartenlauben entstand ein hoher Sachschaden. ...

