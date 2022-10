Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruchsserie in Kleingärten - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag(14:30 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in mehreren Gartenlauben in einem Kleingartenverein an der "Kahlen Breite" in Osnabrück. In den Gartenlauben suchten die Täter nach Werkzeug und flohen anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. An den fünf Gartenlauben entstand ein hoher Sachschaden.

Hinweise zu den Taten oder den Tätern nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327 -3203 oder -2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell