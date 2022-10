Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Schwerer Diebstahl während der Öffnungszeit - Polizei sucht Zeugen

Hagen a.T.W. (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in einem Uhrengeschäft an der "Natruper Straße" zu einem schweren Diebstahl. Während der Öffnungszeit schlug ein vermeintlicher Kunde mit einem Hammer plötzlich eine Ladenvitrine ein, mit bislang unbekanntem Diebesgut flüchtete der Täter schließlich unerkannt vom Tatort. Möglicherweise stieg er dabei in einen roten Kleinwagen. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise zu dem Täter.

Gegen 10.30 Uhr betrat der Unbekannte erstmalig das Geschäft in der Nähe der Straße "Zum Jägerberg" und gab vor, mehrere Ringe verkaufen zu wollen. Wenig später verließ der Mann das Gebäude, ein Verkauf seiner Gegenstände kam nicht zustande.

Nach einigen Minuten, gegen 10.40 Uhr, kehrte der Unbekannte zurück in den Laden und erkundigte sich nach hochwertigen Produkten. Während des Gesprächs konnte der 52-jährige Geschäftsinhaber ein Messer in der Tasche des vermeintlichen Kunden feststellen. Als er daraufhin eine ebenfalls anwesende Kundin im hinteren Bereich der Räumlichkeiten in Sicherheit brachte, hörten beide eine lauten Knall.

Während ihrer kurzzeitigen Abwesenheit hatte der Mann mit einem Hammer eine Vitrine im Verkaufsraum zerstört und nach Wertsachen gegriffen. Bevor der Ladenbesitzer eingreifen konnte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Mehreren Zeugen sahen den Dieb auf seiner Flucht, trotz einer sofortigen Fahndung durch Polizeikräfte konnte der Täter nicht angetroffen werden. Bereits vor seiner Tatausführung blutete der Mann leicht an seiner linken Hand.

Zur Beschreibung:

- Männlich, etwa 25-35 Jahre, ca. 180 bis 190 cm groß - Schlank/drahtig - Deutsches Erscheinungsbild/akzentfreies Deutsch - Helle haut - Grüner Mundschutz (OP-Maske) - Größere Sonnenbrille - Bunte Wollmütze (gelb-pink-grün), möglicherweise mit Bommeln - Braune Jacke - Blaue Stoffhose - Blaue Stoffschuhe in schlechtem Zustand - Keine Handschuhe - Jutebeutel mit brauner Aufschrift und Blutflecken - Blutflecken auf seiner Kleidung

Die Polizei aus Georgsmarienhütte bittet nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, oder diesen auf seiner Flucht beobachtet haben, sich zu melden. Tel: 05401/83160

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell