Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Zusammenstoß im Kreisverkehr - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Melle (ots)

Am Mittwochmittag kam es in Melle Buer an einem Kreisel in der "Hannoversche Straße" zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 50-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Skoda "Enyaq" den Kreisverkehr aus Richtung Melle Buer kommend und beabsichtigte diesen in Richtung des "Nordring" nach rechts zu verlassen. Eine 45-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg von der "Hannoverschen Straße" kommend. Auf dem Radüberweg der Ausfahrt "Nordring" übersah der 50-jährige Meller beim Ausfahren aus dem Kreisel aufgrund der tief stehenden Sonne die 45-jährige Frau aus Melle. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Pedelec-Fahrerin schwer verletzt wurde. Der Pkw erlitt einen Frontschaden aber musste nicht abgeschleppt werden. Das Pedelec hat ein Totalschaden. Für die Unfallaufnahme war die Straße zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell