BPOL-HB: Gefahrensucher gefesselt

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen / Hauptbahnhof Magdeburg 12.10.2022 / 21:00 Uhr

Mehrfach am selben Abend haben Bundespolizisten einen 20-jährigen "Gefahrensucher" im Bremer Hauptbahnhof zur Wache gebracht - beim zweiten Mal in Handschellen.

Am Mittwochabend soll der junge Mann grundlos eine Zugbegleiterin auf einem Bahnsteig belästigt haben. Er wollte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen und wurde auf der Wache überprüft. Der georgische Staatsangehörige war in der Nacht zuvor von der Bundespolizei in Magdeburg ohne Fahrschein in einem ICE aus Berlin angetroffen worden. Mit einem Platzverweis für den Bremer Hauptbahnhof wurde er entlassen.

Eine Stunde später pöbelte der 20-Jährige in der Vorhalle wahllos Passanten an. Mehrfache Aufforderungen, den Hauptbahnhof zu verlassen, beachtete er nicht und wurde aggressiv. In Handschellen "besuchte" er erneut die Wache. Nach einer Bedenkzeit gab er an, den Platzverweis nun doch beachten zu wollen. Um 23 Uhr wurde er entlassen.

