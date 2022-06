Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Obstdiebstahl in der Gemarkung Gau - Algesheim

Ingelheim (ots)

Zwischen dem 18.06.2022 u. dem 22.06.2022 entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 30 - 40 kg Süßkirschen. In der Gemarkung zwischen Gau - Algesheim und Laurenziberg machten sich Täter an mehreren Obstbäumen zu schaffen und verursachten durch die entwendeten Kirschen einen Schaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Weitere Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

