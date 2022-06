POL-PIING: Zaunpfosten beschädigt

Ingelheim OT Heidesheim (ots) - Am 14.06.2022 gegen 01.55 Uhr ereignete sich in Ingelheim OT Heidesheim ein PKW-Brand. Durch die eingesetzten Beamten konnte in der Bahnhofstraße ein PKW festgestellt werden, der in voller Ausdehnung brannte. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde eine Bäckerei sowie ein Wohngebäude beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Bezüglich der Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die ...

mehr