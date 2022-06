Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: 36-jähriger Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Ingelheim (ots)

Ein 36 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich bei einer Kollision mit einem Pkw am Freitag (10. Juni) schwere Verletzungen zugezogen. Ein 78-jährige Alsenzer befuhr gegen 18 Uhr mit seinem PKW die Autobahnabfahrt A60 Heidesheim. An der Kreuzung Mainzer Landstraße(L422), fuhr er auf diese in Fahrtrichtung Mainz auf und missachtete die dortige Vorfahrt des auf der Mainzer Landstraße fahrenden Pedelec-Fahrers. Er touchierte diesen mit seinem Außenspiegel, wodurch der Pedelec-Fahrer stürzte und sich schwer verletzte. Der Pedelec-Fahrer kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am PKW des 78-jährigen entstand lediglich leichter Sachschaden.

