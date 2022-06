Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Wackernheim: mehrere Brände von Holzstickeln

Ingelheim (ots)

Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag und am Samstagnachmittag in der Gemarkung Wackernheim mehrere Haufen Holzstickel in Brand gesetzt. Durch die Flammen wurden größere Mengen an Holz und einige Reihen Weinreben beschädigt. Die FFW Ingelheim befand sich mit 12 Kräften im Einsatz. Die Polizei Ingelheim hat die Ermittlungen zu Ursache der Brände und zum Sachschaden aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

