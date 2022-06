Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht

Ingelheim (ots)

In der Zeit vom 10.06.2022, 17.30h, bis zum 11.06.2022, 09.30h, parkt der PKW, Ford Fiesta, Farbe blau, ordnungsgemäß in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand der "Talstraße", gegenüber des Anwesens Nr.77. Ein noch unbekanntes Fahrzeug touchiert vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des geparkten PKWs. Der Fahrzeugführer, bzw. die Fahrzeugführerin entfernt sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der 58jährigen Halterin aus Mainz entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 150EUR. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion in Ingelheim.

