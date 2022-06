POL-PIING: Verkehrsunfallflucht

Ingelheim (ots) - Am Samstag den 28.05.2022 konnten durch eine Streife der Polizei in den frühen Morgenstunden mehrere Farbschmierereien im Bereich der Neuen Mitte festgestellt werden. Durch unbekannte Täter wurde in roter Fabre die Schriftzüge "Was kostet Planet B" und "No Planet B" aufgesprüht. Hinweise nimmt die Polizei Ingelheim unter Tel. 06132-65510 oder per E-Mail unter piingelheim@polzei.rlp.de entgegen. ...

