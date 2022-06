Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht

Ingelheim (ots)

Am Freitag, dem 10.06.2022, in der Zeit von 08.10h bis 09.10h, parkt der PKW, VW Golf, Farbe schwarz, in 55218 Ingelheim, in der Bahnhofstraße, Höhe der Hausnummer 131. Ein/e noch unbekannte/r Fahrzeugführer:in touchiert vermutlich beim Ein- oder Ausparken das abgestellte Fahrzeug und entfernt sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Dem 50jährige Geschädigte aus Ingelheim entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR. Es entstehen Lackschäden an der linken Fahrzeugseite. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ingelheim.

