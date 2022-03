LPI-GTH: Zeugensuche nach Gartenlaubeneinbruch

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Heute Morgen kam es gegen 08.00 Uhr in der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein zunächst Unbekannter befuhr die Ringstraße in Richtung Ruhlaer Straße, wobei es zur Kollision mit einem Skoda und einem Mazda kam, welche am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein und so konnte eine 48 Jahre alte Frau als mögliche ...

