Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruchversuch in Kindertagesstätte

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Kanzlerfeld

27.04.2022, 09:00 Uhr

Unbekannte versuchen durch mehrere Fenster in eine Kindertagesstätte einzudringen. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte versucht in einer Kindertagesstätte im Kanzlerfeld einzudringen. So wurde probiert, durch mehrere Fenster in das Innere der Kita zu gelangen. Die Fenster hielten den Einbruchversuchen stand.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Verfahren wegen des versuchen Einbruchdiebstahls ein.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell