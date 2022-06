Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: E - Mountainbike von Fahrradträger gestohlen - Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots)

E - Mountainbike von Fahrradträger gestohlen - Zeugen gesucht! In der Nacht vom 19.06.2022 - 20.06.2022 wurde ein hochwertiges schwarz / rotes E - Mountainbike der Marke "Husqvarna" von einem Fahrradträger entwendet. Der Fahrradträger war zum Zeitpunkt der Tat an einem PKW befestigt, welcher unter einem Carport in der Straße "Gehauweg" in 55218 Ingelheim am Rhein abgestellt war. Das Mountainbike hat auffällige rote Pedale und einen roten Sattel.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell