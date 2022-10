Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Rucksackdieb flieht auf Fahrrad durch Bremer Hauptbahnhof

Bremen (ots)

04.10.2022 / 03:00 Uhr

Ein Mann auf einem Fahrrad wird beschuldigt, den Rucksack eines schlafenden 18-Jährigen im Bremer Hauptbahnhof gestohlen zu haben. Bundespolizisten werteten Videoaufnahmen aus und ermittelten die Personalien des Unbekannten.

Demnach fuhr der 23-jährige somalische Staatsangehörige in der Nacht zum Dienstag verbotenerweise per Fahrrad durch den Personentunnel. Er hielt an einer Sitzbank an, auf welcher der 18-Jährige eingeschlafen war, schnappte den Rucksack und flüchtete durch den Bahnhof Richtung Bürgerweide.

Denselben Bundespolizisten war der 23-Jährige bekannt, nachdem er am Sonntagabend mit einer fremden Kreditkarte in einer Drogerie Zigaretten bezahlt hatte. Diese Kreditkarte war dem 23-Jährigen zuvor von einem 26-jährigen Somalier übergeben worden - sie gehört jedoch einem Mann aus dem Raum Bremervörde. Die Beamten stellten die Karte sicher.

Gegen das Duo lagen Aufenthaltsermittlungen von Staatsanwaltschaften vor. Beide wohnen in Bremen. Die Männer erhielten weitere Strafanzeigen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell