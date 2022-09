Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bei geschlossener Schranke Zug "ausgebremst" und eingestiegen

Schneverdingen / Soltau / Quickborn

27.09.2022, 22:48 Uhr

Ein 47-jähriger Mann aus Quickborn hat am späten Dienstagabend den Bahnübergang am Bahnhof Schneverdingen trotz geschlossener Schranken überquert und die Schnellbremsung eines Zuges verursacht. Dann stieg er in die Bahn ein und wurde später von Polizeibeamten geweckt.

Der russische Staatsangehörige war stark alkoholisiert, als er am Bahnübergang den Zug "ausgebremst" hat. Passagiere wurden nicht verletzt. Auch der Gegenzug erhielt ein rotes Signal, weswegen sich zwei Züge verspäteten. Weil der START-Zug 14439 ohnehin vor ihm hielt, stieg er ein, schlief dann ein - und konnte vom Zugpersonal auch nicht mehr geweckt werden. So fuhr er bis Buchholz weiter und danach in derselben Bahn wieder zurück.

Den Wake-Up-Service leisteten Polizeibeamte um 23:57 Uhr beim Halt in Soltau. Sie ermittelten außerdem, dass der Russe 3,28 Promille "auf dem Kessel" hatte. Das Gesamtpacket seiner Glanzleistung schnürt nun die Bundespolizeiinspektion Bremen mit einer Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

