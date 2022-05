Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Mountainbike gestohlen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 12.05.2022 06:00 Uhr 17:00 Uhr wurde ein, an der Bahnhaltestelle Ellerstadt Ost, abgestelltes Mountainbike entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Spiral-Kabelschloß. Bei dem Mountainbike handelte sich um ein Rad der Marke Carver, Modell Strict. Es entstand Sachschaden in Höhe von 470 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

