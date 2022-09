Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zwei Haftbefehle: Mutmaßlicher Sexualstraftäter ohne Fahrschein aufgefallen

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen / Amtsgericht Fritzlar, Kassel, Bad Wildungen, Edertal

Festnahme vom 28.09.2022

Bundespolizisten haben einen 24-jährigen Mann nach Ankunft eines ICE aus Dortmund im Bremer Hauptbahnhof festgenommen. Im Zusammenhang mit sexueller Nötigung einer Minderjährigen und Körperverletzung eines erwachsenen Mannes lagen Untersuchungshaftbefehle des Amtsgerichts Fritzlar vor. Die Straftaten sollen sich im Juni und Juli 2021 im hessischen Bad Wildungen ereignet haben. Außerdem soll er in Edertal eine Frau auf einem Friedhof bedrängt haben. Der Angeklagte war für das Gericht nicht mehr erreichbar.

Der sudanesische Staatsangehörige war am Mittwoch ohne Fahrschein im ICE 618 unterwegs und hatte keinen Ausweis dabei. Er gab falsche Personalien an und wurde auf der Bundespolizeiwache erkennungsdienstlich behandelt. Fingerabdrücke und Lichtbilder brachten seine Identität ans Licht. Der 24-Jährige wurde verhaftet und in das Bremer Polizeigewahrsam eingeliefert.

