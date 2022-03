POL-LB: Magstadt: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Sonntagabend und Mittwochmorgen hat ein unbekannter Täter in der Poppenweilerstraße in Oßweil das Beifahrerfenster eines Ford eingeschlagen und aus der Mittelkonsole einen Geldbeutel mit Papieren und Karten entwendet. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ...

mehr