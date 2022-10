Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Leichtverletzter Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Bissendorf (ots)

Dienstagnachmittag befuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Borgloher Straße in Richtung Bissendorf. Entgegengesetzt befuhr eine 80-Jährige mit ihrem Skoda "Fabia" die Borgloher Straße in Richtung Borgloh. Die 80-jährige Osnabrückerin beabsichtigte nach links in Richtung "Ruhwald" abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden 57-jährigen Osnabrücker auf seinem Motorrad. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

