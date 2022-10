Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Mofa leicht verletzt

Bohmte (ots)

Am Dienstag um 07:40 Uhr ereignete sich auf dem Fahrradweg der Wehrendorfer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 22-jährige Frau leicht verletzt wurde. Auf Höhe eines Parkplatzes lief die Fußgängerin in Richtung Bad Essen. Ein 60-jähriger Bohmter näherte sich ihr von hinten auf einem Mofa. Aus ungeklärten Gründen übersah der Zweiradfahrer die Frau und fuhr sie an. Die junge Frau aus Bohmte erlitt Schmerzen im Nacken- und Rückenbereich, verzichtete aber auf den Einsatz des Rettungsdienstes.

