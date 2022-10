Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Unfall auf der Borgloher Straße - Linienbus gesucht

Hilter (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger mit einem Mazda 3 die Borgloher Straße auf dem Abschnitt zwischen Borgloh und A33. Auf der Strecke kam dem jungen Mann ein Linienbus entgegen, welcher in Richtung Borgloh fuhr. Der Bus sei soweit mittig auf der Fahrbahn gefahren, dass der 18-Jährige nur durch ein Ausweichmanöver nach rechts einen Zusammenstoß verhindern konnte. Der Mazda geriet auf den Grünstreifen, der Fahrer lenkte gegen und geriet schließlich nach links von der Fahrbahn ab, dort überfuhr er einen Leitpfosten. Die Fahrzeuginsassen, der 18-Jährige und ein 16-jähriger Mitfahrer, kamen mit dem Schrecken davon. Wer Hinweise zu dem Unfall oder dem Linienbus geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen unter 05421/931280.

