Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheitsfahrt - Fahrer fährt auffällig unsicher

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Samstag, gegen 01:55 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in Höhe des Gänsemarktes am Innenstadtring Auf der Freiheit ein BMW auf. Das Fahrzeug wurde von einem Mann in Richtung Engerstraße gelenkt und fuhr auffällig in Schlangenlinien über die vorhandenen Fahrbahnmarkierungen. Eine anschließende Fahrzeugkontrolle erfolgte in einer Parkbucht an der Engerstraße. Der Fahrer reagierte bis dahin auf die Anhaltesignale des hinter ihm fahrenden Streifenwagens über die Strecke der Diebrocker Straße bis zur Engerstraße nicht. Die Überprüfung des 33-jährigen Fahrers aus Hiddenhausen ergab nach einem Alkoholtest den Verdacht auf erheblichen Alkoholkonsum. Ein Richter ordnete daraufhin die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt an. Die Weiterfahrt und das Führen von fahrerlaubnsipflichtigen Kraftfahrzeugen wurde durch die einschreitenden Beamten und Beamtinnen untersagt. Es erfolgte zudem die Sicherstellung des Führerschein des Fahrers. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf weitere Alkohol- und Drogenkontrollen, mit denen unangekündigt gerechnet werden muss, im gesamten Kreisgebiet hin.

