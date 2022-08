Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Auto - Zeugen gesucht

Bünde (ots)

(jd) Der Geschäftsführer eines Autohauses an der Engerstraße bemerkte am Dienstag (23.8.), gegen 7.00 Uhr das Fehlen eines Autos auf dem dortigen Außengelände. Es handelt sich um einen grauen Hyundai Tucson, der einen Wert von über 45.000 Euro hat. Beide Fahrzeugschlüssel sowie der Fahrzeugbrief befanden sich zum Tatzeitpunkt in einem Tresor im Inneren des Gebäudes. Bei der weiteren Überprüfung des Geländes bemerkte der 57-Jährige, dass von einem weiteren Fahrzeug die amtlichen Kennzeichen fehlten. Bei dem Fahrzeug mit Mindener Zulassung handelt es sich ebenfalls um einen grauen Hyundai. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas Auffälliges im Bereich der Enger Straße beobachtet haben oder Angaben zu den bisher unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

