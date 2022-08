Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Roller entwendet - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Eine 17-jährige Vlothoerin stellte ihr Kleinkraftrad gestern (22.8.) an der Hermannstraße im Bereich des Schulzentrums ab. Gegen 17.00 Uhr stellte sie dann fest, dass der rote Roller nicht mehr auf seinem Parkplatz stand. Letztmalig hatte sie das Gefährt um 14.15 Uhr vor Ort gesehen. Eine Ortungsapp, die ihr Smartphone mit dem Roller verbindet, zeigte an, dass sich der Roller zuletzt im Bereich der Herforder Innenstadt, in der Eisgrabenstraße, befand. Als sie dort eintraf, fehlte von dem Roller jedoch weiterhin jede Spur und eine erneute Ortung schlug fehl. Die 17-Jährige verständigte die Polizei. Zeugen, die Angaben zu dem Roller machen können oder im Bereich der Hermannstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

