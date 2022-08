Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - 29-jähriger Mindener schwer verletzt

Herford (ots)

(jd) In der Nacht zu Samstag (20.8.) gerieten ein 29-jähriger Mindener sowie zwei 18-jährige Männer aus Paderborn gegen 5.00 Uhr auf einem Bahnsteig des Herforder Bahnhofs in einen verbalen Streit. Plötzlich und unvermittelt schlugen die beiden 18-Jährigen auf den Mindener ein, ehe einer von beiden diesen auch mit einer zersplitterten Glasflasche verletzte. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten zunächst zu Fuß aus dem Bahnhof. Zeugen, die sich ebenfalls auf dem Bahnsteig befanden, alarmierten die Rettungskräfte und versorgten den schwerverletzten Mann. Eine umgehend eingeleitete Fahndung anhand der Täterbeschreibung durch die Zeugen war kurze Zeit später erfolgreich: Auf einer Grünfläche zwischen einem Parkplatz an der Schillerstraße und der Aa trafen die Polizeibeamten auf die beiden 18-Jährigen. Die Beamten brachten die Männer zur Polizeiwache Herford. Da der Verdacht bestand, dass beide unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel standen, wurde ihnen eine angeordnete Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden die beiden Männer dem Polizeigewahrsam zugeführt. Der 29-jährige Mindener wurde mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

