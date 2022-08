Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Range Rover überschlägt sich - Fahrer bleibt unverletzt

Bünde (ots)

(jd) Am Sonntag (21.8.) ereignete sich gegen 5.29 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Engerstraße. Ein 22-jähriger Bünder fuhr mit seinem Range Rover in Richtung Westfalenring. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Schild. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto, schleuderte über die Fahrbahn gegen einen Leitpfosten am rechten Fahrbahnrand und überschlug sich. In einem angrenzenden Feld kam das Fahrzeug auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten sagte der Mann zunächst aus, dass eine andere Person das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt habe. Unfallzeugen sahen jedoch keine weitere Person und auch eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der 22-Jährige, bei dem zuvor ein Atemalkoholtest positiv verlief, zur Wache Bünde gebracht. Der Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro.

