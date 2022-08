Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Einmündungsbereich - 22-Jährige schwer verletzt

Löhne (ots)

(jd) Eine Löhnerin fuhr in der vergangenen Nacht (24.8.), um 00.05 Uhr auf der Nordbahnstraße in Richtung Weihestraße. An der dortigen Einmündung beabsichtigte sie, nach links in die Weihestraße abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 23-jähriger Löhner mit seinem Mercedes auf der Weihestraße in Richtung Löhner Straße. Als die 22-Jährige in den Einmündungsbereich fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Mercedes. Durch die starke Wucht des Aufpralls drehte sich der Seat und schleuderte über den gegenüberliegenden Gehweg, wo er gegen einen Stromkasten schlug. Erst dort kam der Pkw zum Stillstand. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Einmündungsbereich gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 7000 Euro.

